Lazio, serio infortunio per Djordjevic 

23:58 - Brutte notizie per la Lazio: nel corso della partita Nantes-Montpellier, per la 30.a giornata della Ligue 1 francese, si è infortunato l'attaccante serbo Filip Djordjevic, già preso dal club biancoceleste per la prossima stagione. Al 2' della ripresa c'è stato un duello aereo tra la punta del Nantes ed El Kaoutari, per intervenire su un cross. I due si sono scontrati in aria poi, ricadendo a terra, l'attaccante serbo è franato sull'avversario.

Djordjevic ha lasciato il campo in barella e il timore, vista la dinamica dell'incidente, è che possa aver subito la rottura dei legamenti, ma bisognerà attendere l'esito delle visite a cui il giocatore verrà sottoposto dallo staff medico del Nantes. Le prime indiscrezioni, però, parlano di un infortunio meno grave di quanto temuto.