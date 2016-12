Lazio, Reja tra Bologna e mercato: "Sfatiamo il tabù trasferta poi i rinforzi" 

15:56 - Dopo la vittoria sull’Inter per la Lazio arriva la trasferta col Bologna. Un tabù, quello delle partite lontano dall’Olimpico, da sfatare. ''Conosco la situazione e l'ho valutata coi ragazzi” ha dichiarato il tecnico biancoceleste Edy Reja. "E' ora di cambiare marcia, se loro ci credono è importante”. Ma gennaio è anche tempo di mercato: “Cannavaro e Quagliarella? Magari! Li teniamo sotto osservazione. Ma non mi spiacerebbe neppure Matri”.

"Due anni fa qualche partita fuori casa l'abbiamo vinta e incutevamo timore" ha continuato Reja. "Bisogna ritrovare lo stesso spirito e convinzione. Mi auguro già da domani''. Ad aiutare la squadra il successo con l'Inter. ''Non ero particolarmente soddisfatto della prestazione, la nostra squadra può dare di più ma il risultato è importante perché dà serenità. Non abbiamo un calendario facile, dobbiamo controbattere al meglio contro squadre che stanno bene atleticamente".



Una squadra la Lazio che ha comunque bisogno di rinforzi in questa finestra di mercato. "Le idee ci sono - ha continuato l'allenatore goriziano - e ne ho parlato sia con Tare che con il presidente. Stiamo valutando le possibilità e se potremo faremo interventi. Adesso ci sono due partite importanti fra campionato e Coppa Italia. La prossima settimana poi ci vedremo e ne parleremo di nuovo".



Servono un difensore e un attaccante? "Nella parte centrale ci sono elementi, sulla sinistra invece ci sono dei giovani da valutare. Se ci sarà magari una cessione bisognerà trovare un immediato rimpiazzo. Se potremo migliorare cercheremo di farlo. In attacco qualcosa si potrà fare ma è chiaro che prima di operare servono delle uscite".



Paolo Cannavaro e Fabio Quagliarella alla Lazio? "Magari. Con Paolo ho avuto un rapporto ottimo a Napoli. Sono giocatori che teniamo in considerazione. Quagliarella è un grande attaccante. Sono elementi importanti così come Matri. Ogni allenatore sarebbe felice di allenare, ma dipende dalla società".