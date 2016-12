Lazio, Reja: "Sogno lo sgambetto alla Roma"

23:04 - "Il derby è sempre una grandissima responsabilità per quello che comporta. E' tutta la settimana che non dormo, perché sto studiando la Roma e mi piacerebbe farle uno sgambetto. A me andrebbe bene sia la vittoria che il pareggio. Ma con un successo cambierebbe lo scenario Lazio e cesserebbero le polemiche". Così Edy Reja anticipa i temi della stracittadina di domenica pomeriggio e lancia la sfida ai giallorossi con la sua Lazio.

Il tecnico biancoceleste dice ancora: "La Roma ha perso solo una volta nell'attuale campionato - spiega - è una squadra forte che ha trovato un allenatore molto intelligente"."Il merito dei progressi della Roma è anche di Sabatini", continua l'allenatore della Lazio che, per contrastare la corazzata giallorossa, ha deciso di fare spazio al giovane Keita ("Sarà un po' emozionato, ma ha dimostrato personalità"). Intanto tra i biancocelesti torna a disposizione Mauri, dopo la squalifica per il calcioscommesse: "Ha vissuto il momento più difficile della carriera e ritorna nel derby, sarà particolarmente felice, ma non lo schiero dall'inizio".

"Facendo risultato potremmo anche guardare avanti - spiega -. L'Europa league dista quattro punti. Tentiamoci. L'emozione più bella, assieme alla promozione del Napoli, è stato il gol di Klose al 90'. Spero di poterla rivivere, magari a due secondi dalla fine".