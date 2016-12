Lazio, Reja: "Potevamo anche vincere" 

23:50 - Edy Reja è contento della prestazione con la Juve, anche se c'è un pizzico di rammarico. "Potevamo vincere e forse lo avremmo meritato per le occasioni. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, nel primo eravamo un po' paurosi. In inferiorità speravo in qualche contropiede, ma se non stai attento, questa Juve ti frega lo stesso. Rinascita? Conoscevo quasi tutti, so bene dove metterli. Questa squadra aveva bisogno di sicurezze", ha detto il laziale.

C'è un caso Marchetti? "A Udine era stato malissimo per problemi allo stomaco. Poi ho parlato con lui, era un po' pallido e mi ha detto che non era al 100%. Con la Juve non puoi permettertelo e Berisha mi dava garanzie. Non possiamo assolutamente provarci di Marchetti".