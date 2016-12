Lazio, Reja: "Mi sono scusato, qualcuno sta esagerando"

18:54 - "Abbiamo sofferto ma abbiamo fatto un'ottima gara sul piano difensivo. Nella ripresa siamo calati. Nell'ultimo quarto d'ora la Roma ci ha messo in difficoltà". Questa l'analisi di Reja sul derby. "Dopo una settimana che non dormivo, adesso che sono più sereno vado a riposarmi". Garcia non l'ha salutato: "Io ho un curriculum, sia in fatto di numeri che di comportamenti. Mi sembra che si sia esagerato. Ho chiesto scusa pubblicamente e privatamente".

"Nel primo tempo abbiamo retto molto bene, abbiamo creato anche delle occasioni. Nel secondo siamo calati, loro hanno più palleggio e noi sul piano difensivo abbiamo fatto una grossa gare - ha proseguito Reja analizzando la partita - La Roma ci ha schiacciato e ha cercato di arrivare al gol ma non ci sono state azioni nitide da gol. Abbiamo fatto una grossa partita contro una squadra di grande valore, bravi i ragazzi". Sul ritorno in campo di Mauri: "L'ho messo come punto di riferimento per bloccare gli appoggi dalla difesa a Totti, loro allora hanno iniziato a scavalcare il centrocampo ma noi non abbiamo dato loro opportunità". E ancora sul botta e risposta a distanza con Garcia in settimana dopo la battuta sugli infortuni: "Mi dispiace per quello che è successo, ho chiesto scusa pubblicamente e anche internamente con qualcuno della Roma. Ho fatto il mio dovere. Ma il derby comporta questo. Non era mia intenzione fare battute di quel genere".



Sulla polemica ha detto la sua anche il presidente Lotito: "L'intendimento di Reja, quando ha parlato domenica scorsa non era quello offendere: ha chiesto scusa e assunto una posizione diversa. Tornare sull'errore è sbagliato. Non bisogna strumentalizzare certe situazioni".