Lazio, Reja: "Hernanes è sereno, vedremo cosa succederà"

15:25 - In casa Lazio c'è il cartello 'Lavori in corso'. "Manca moltissimo rispetto alla squadra che voglio vedere - ha detto Edy Reja alla vigilia della trasferta di Udine - Vorrei vedere qualcosa in più sul piano del gioco. "Ultimamente la Lazio non ha avuto grande fortuna contro l'Udinese. Per la legge dei grandi numeri mi auguro che domani ci sia un risultato positivo". Su Hernanes, al centro di voci di mercato: "E' sereno. Vedremo cosa succederà".

"Si affrontano due squadre che non sono in un momento felice - ha proseguito Reja - Noi un po' di equilibrio lo abbiamo trovato, loro sono alla ricerca della formula giusta. Negli ultimi anni invece abbiamo fatto campionato straordinari. Cercheremo entrambe di vincere la partite, noi per agganciare l'alta classifica, loro per tirarsi fuori dalla zone basse. Sarà una partita equilibrata". Il tecnico biancoceleste torna poi sul successo per 2-1 ottenuto sul Parma in Coppa Italia. "La prima mezz'ora mi è piaciuta. Poi c'è stato un calo mentale e fisico, dobbiamo rimanere allo stesso livello per 90 minuti. La squadra può dare di più, mi aspetto di vedere qualcosa di diverso già domani''.