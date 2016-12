Lazio, Reja: "Col Ludogorets 2-0 il risultato perfetto"

19:43 - Arriva il Ludogorets e la Lazio cambia pelle. Domani all'Olimpico andrà in scena l'andata dei sedicesimi di Europa League tra i biancocelesti e la formazione bulgara, vera e propria rivelazione in grado di vincere il proprio girone lasciandosi alle spalle squadre come PSV e Dinamo Zagabria. Reja predica calma e determinazione e pensa a un massiccio turnover: "Non dobbiamo prendere gol, il 2-0 risultato perfetto". Possibile il rientro di Marchetti.

"Affrontiamo una squadra di valore, metteremo in campo una parte di giocatori scesi in campo domenica assieme ad altri. Avendo gare ogni tre giorni bisogna valutare bene la condizione del gruppo. E' chiaro che dovrò valutare tutta la rosa perché non possiamo far giocare sempre gli stessi ogni tre giorni. Ogni squadra impegnata in Europa applica un po' di turnover". Ma non si creda che la Lazio snobbi l'impegno europeo: "Vogliamo passare il turno. Sarà molto importante vincere senza subire gol visto che giochiamo in casa. Il 2-0 sarebbe un risultato perfetto". Fermi ai box sia Dias che Biava al centro della difesa dovrebbe tornare Cana con Ciani. Anche per Felipe Anderson potrebbe esserci l'occasione di giocare dal primo minuto: "Domani dovrà far vedere la sua personalità se verrà impiegato. Non deve pensare agli errori perché ha la fiducia di tutti noi.". Difficile vedere insieme Candreva e Klose: "Non credo. Giocherà solo uno". Infine potrebbe tornare a difendere i pali della Lazio Federico Marchetti, mentre in attacco confermatissimo il classe '95 Keita. Biancocelseti che dovranno anche fare a meno anche dei propri tifosi visto che per la gara di domani sono stati veduti meno di 5 mila tagliandi. "Dispiace perché la vicinanza dei tifosi è importante per i ragazzi"