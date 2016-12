Lazio, Pioli è carico: "Dobbiamo essere lucidi e comandare il gioco"

17:15 - Stefano Pioli prepara il battesimo all'Olimpico dopo il passo falso a San Siro. Di fronte ci sarà il Cesena e il tecnico biancoceleste non vuole altri intoppi: "Dobbiamo portare a casa i 3 punti. Ci aspetta una squadra che si difende e riparte bene". "Dobbiamo unire prestazione e risultato - ha aggiunto -. Rimanere con le giuste distanze, comandare il gioco e creare occasioni. Dobbiamo essere più lucidi in zona offensiva".

Domenica ci sarà anche il ritorno allo stadio della tifoseria biancoceleste. Un'arma in più per la squadra di Pioli: "La carica dei tifosi è sicuramente una cosa positiva per noi, mentre gli avversari avvertiranno il loro peso. In questo momento le parole servono poco, l'obiettivo è ottenere i 3 punti. Dobbiamo dare continuità ai risultati per avere sempre uno stadio pieno".



Questione Marchetti. "Non esiste un caso Marchetti, ha avuto un problema muscolare, a inizio settimana sembrava potesse essere disponibile, invece non riesce ancora bene a scattare - ha spiegato l'allenatore -. Utilizzarlo ora sarebbe controproducente, anche perché il compagno di reparto sta bene. Ha avuto qualche difficoltà, avrà tempo per recuperare, credo la settimana prossima". Di tempo avrà bisogno anche Ederson, ancora fermo ai box: "Stava recuperando da un infortunio lungo, ora sta meglio ma non è disponibile per allenarsi con la squadra. Ha fatto soli 10-11 allenamenti in gruppo su più di 80 totali".



Bocca cucita sul ballottaggio Klose-Djordjevic: "Di dubbi ce ne sono tanti perché ho una rosa importante. Mi stanno mettendo in difficoltà, ma ho le idee chiare su chi farò giocare domani". Gentiletti e Braafheid invece possono coesistere: "Santiago è arrivato con una buona condizione fisica, ha mostrato carattere e si è inserito bene. E' pronto per giocare. Sono giocatori maturi, non avranno problemi a giocare insieme".



Nelle scelte dei titolari peserà quanto è successo anche a Milano: "Sul piatto delle scelte metto tutto: la prestazione dei singoli e il lavoro di queste settimane. Ho sempre pensato che sia fondamentale azzeccare le scelte iniziali, ma è importante anche avere giocatori importanti che possono cambiare la partita entrando dalla panchina". Infine una battuta su Parolo, diventato padre da poco: "Sta bene, è chiaro che la nascita di un figlio è una cosa importante. E' sereno, positivo, ieri ha lavorato molto bene. Se oggi manterrà lo stesso standard, non ci saranno difficoltà per lui".