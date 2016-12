Lazio, Petkovic licenziato per giusta causa

14:53 - La Lazio ha licenziato per giusta causa Petkovic e il suo staff: questo il brusco epilogo dell'avventura del tecnico di Sarajevo in biancoceleste. Dopo l'incontro di venerdì tra i legali del presidente Lotito e Petkovic, accompagnato dall'avvocato e da Manicone, sembrava esserci uno spiraglio per l'accordo tra le parti ma tutto è saltato. "Licenziamento illegittimo", ha detto il suo legale. Ufficializzato Reja, in panchina contro l'Inter.



Ora comincia la battaglia legale tra Lotito e Petkovic. Ecco il comunicato della società biancoceleste: "La S.S.Lazio s.p.a. comunica di avere risolto per giusta causa il contratto di lavoro sportivo con i sigg.ri Vladimir Petkovic, Antonio Manicone e Paolo Rongoni, a conclusione di un procedimento disciplinare promosso con regolare contestazione di addebiti e giustificazioni presentate dagli interessati. I fatti accaduti hanno determinato la cessazione del vincolo fiduciario che costituisce elemento essenziale del rapporto di lavoro. La società comunica di avere incaricato della conduzione della squadra il sig. Edoardo Reja, il quale si avvarrà della collaborazione dei sigg. Alberto Bollini e Adriano Bianchini".



LEGALE PETKOVIC: "LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO"

"Consideriamo il licenziamento ingiusto e illegittimo perché non è stata mai violata alcuna regola e non è un caso che nella lettera di contestazione non viene citata la norma violata. Il mister è profondamente amareggiato da quanto successo, aveva un progetto che voleva portare a buon fine. Augura alla squadra e ai tifosi un eccellente finale di campionato e di tornare a vincere a partire dal match con l'Inter". Così l'avvocato Paco D'Onofrio, legale di Vladimir Petkovic, commenta il licenziamento del tecnico della Lazio per giusta causa.