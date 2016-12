Lazio, Petkovic: "Danneggiata la mia immagine"

15:43 - "Mi rammarico profondamente per lo sviluppo che ha preso questa vicenda, ma io non posso restare a guardare mentre viene danneggiata la mia immagine". Vladimir Petkovic affila le armi e dal portale elvetico "Blick" lancia messaggi. Gli stessi del presidente della Lazio Lotito che presentando Reja dice: "Noi siamo tutti intossicati... e dopo un anno e mezzo ha ritenuto di mettersi in pista. E' la persona giusta per far ripartire questa squadra".

REJA: "SONO TORNATO A CASA"

"Sono tornato a casa, entrando anche qui ho avuto l'impressione di non aver mai abbandonato Formello. Anzi dei miglioramenti negli spogliatoi di cui devo rendere merito alla società. Ora ho il compito di ricreare fiducia e dare dei riferimenti precisi. Serve trovare la mentalità giusta per andare ovunque cercando di imporre il nostro gioco. La squadra è un po' frenata dal punto di vista mentale. In questa settimana di lavoro c'è stata grande disponibilità da parte del gruppo, c'è un ottimo mix tra giovani e 'vecchi'". Sarà un tecnico 'traghettatore'? "Il presidente mi ha chiesto se voglio restare 5 anni o 10 anni - svela l'allenatore che ha firmato un contratto sino al giugno 2015 -. Abbiamo valutato bene la situazione e siamo arrivati all'accordo di un anno e mezzo. Io non ho mai chiesto contratti. Ci sono dei giovani che dovranno essere integrati e questo lavoro deve avere seguito, non si può fare solo in 6 mesi".