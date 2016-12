Lazio, Minala escluso dal ritiro per motivi disciplinari

18:24 - Chiusi (o quasi) i tanti discorsi sul mistero età, Minala è di nuovo al centro della cronaca. A far discutere stavolta è la recente esclusione da parte di Pioli dalla lista dei convocati per il ritiro ad Auronzo. Il centrocampista della Lazio ha appreso la notizia dal Camerun dove si trovava in vacanza. Il battibecco con Igli Tare al termine del derby di Primavera perso a maggio contro la Roma sarebbe secondo 'Radiosei' il motivo dell'esclusione.

Prima grana per il nuovo allenatore Stefano Pioli, ma sopratutto per la società presieduta da Lotito che sembrava a un passo dal rinnovo con il diciottenne (o apparente tale, dato che in un'intervista aveva dichiarato di averne 42). Minala vuole vederci chiaro e capire le intenzioni della società prima di affidare il proprio futuro al club biancoceleste, magari sfruttando l'interesse mostrato dai grandi club europei, anche se l'agente del giocatore ha minimizzato l'esclusione ai microfoni di 'Tuttomercatoweb' dichiarando di essere pronti a firmare il rinnovo.