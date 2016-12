Lazio-Milan: Seedorf al primo bivio senza Balotelli 

13:26 - Clarence Seedorf è tranquillo, ma la sfida contro la Lazio rappresenta già il primo bivio della sua breve esperienza sulla panchina del Milan. I rossoneri sono condannati a vincere perché un'altra pesante sconfitta potrebbe dare un'accelerata al cambio dell'allenatore che comunque non dovrebbe arrivare prima della sfida di mercoledì con la Fiorentina. Intanto l'allenatore olandese è intenzionato a giocarsela senza Balotelli: Pazzini scalpita.

Supermario, dopo la contestazione dei tifosi, non si sarebbe allenato molto bene in questa settimana e da qui l'idea di dargli un turno di riposo per ricaricare le batterie. Una mossa a sorpresa quella di Seedorf, con Pazzini che scalpita per guidare l'attacco rossonero, per dare una scossa in primis al numero 45 e poi a tutto l'ambiente: nessuno ha il posto fisso. Intanto nuova chance per Honda: il giapponese sarà preferito a Taarabt che dopo la partita di Madrid è stato contro il Parma novanta minuti in panchina, proprio dove partirà stasera all'Olimpico. Se non si tratta di bocciatura poco ci manca.

La Gazzetta Sportiva ha ipotizzato anche un incontro tra Clarence e Silvio Berlusconi dopo la partita a Roma, ma non trova conferme. Il presidente rossonero starà incollato davanti alla tv in attesa di ritornare in campo per occuparsi del suo Milan.