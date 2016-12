Lazio, Lotito: "Reja ha riportato serenità e automatismi"

11:00 - Reja torna sulla panchina della Lazio e per i biancocelesti sono subito tre punti contro l'Inter. "Edj ha riportato serenità e automatismi che prima non c'erano - dice Claudio Lotito a Tiki Taka, su Italia 1 -. Prima c'era gente con la testa d'altra parte". Il presidente laziale si riferisce, ovviamente, a Petkovic: "Purtroppo alla fine ho conosciuto la vera identità della persona, diciamo che ha fatto di tutto per essere esonerato".

In attesa che il contenzioso tra Lotito e Petkovic si risolva in tribunale, il numero uno della Lazio è un fiume in piena contro l'ex allenatore: "Non siamo maghi, vedremo come si concluderà questa situazione. Lui ha sempre dichiarato che le voci di mercato dalla Svizzera erano false, invece poi si sono avverate. Il ruolo dell'allenatore è importantissimo in quanto gestisce il patrimonio della società e quando viene meno questo rapporto è chiaro che poi mi sono trovato in questa posizione".



Lotito si sente tradito dal tecnico bosniaco: "Purtroppo alla fine ho conosciuto la vera identità della persona, fino allo scorso anno c'era un rapporto idilliaco, poi è cresciuto il suo ego e pensava di poter approdare in qualsiasi piazza. Diciamo che ha fatto di tutto per essere esonerato, dopo la gara con il Verona aveva già portato via le sue cose. Gli ho proposto il rinnovo ma è sempre stato rifiutato".