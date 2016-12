Lazio, Lotito: "Non potevo perdere Hernanes a zero e non compro per la piazza"

14:15 - Lotito dice la sua sulla partenza di Hernanes e replica alle accuse dei tifosi: " Non abbiamo avuto mai nessun dubbio nell'offrire al giocatore la possibilità di proseguire con un importante contratto - ha detto al 'Tempo' - Poi, costretti dal suo rifiuto, siamo stati indotti negli ultimi giorni di mercato ad accettare l'offerta dell'Inter per evitare di perdere il giocatore a parametro zero. I soldi della sua cessione? Non compro per la piazza".

Ancora su Hernanes: "Scelta molto dolorosa sia a livello umano che professionale, ma inevitabile per salvaguardare il bilancio della società. Perché ha scelto l'Inter? Penso che la sua decisione sia legata sia ad aspetti familiari che personali, attirato dalla voglia di cimentarsi in una nuova esperienza con una società blasonata come l'Inter. Sicuramente la perdita di Hernanes è, a livello tecnico, significativa, ma sono fortemente convinto che disponiamo di una rosa competitiva con molte soluzioni nei vari reparti - ha proseguito il presidente della Lazio - Ritengo poi fondamentale il rientro di Mauri, che può ricoprire il ruolo di Hernanes, come ha già spiegato qualche giorno fa il mister Reja. Abbiamo preso Helder Postiga che ha una grande esperienza internazionale e va a rinforzare l'attacco. Kakuta poi è un giocatore di grandi promesse e può ricoprire tre ruoli in fase offensiva. In estate, dopo la vittoria in Coppa Italia, abbiamo intrapreso un percorso per il ricambio generazionale, sicuramente complicato ma che consentirà alla società di avere una squadra giovane e competitiva. Dobbiamo permettere ai più giovani di crescere con il sostegno e gli insegnamenti dei giocatori con più anni di esperienza. Su questi concetti anche lo stesso Thohir si è trovato d'accordo, farà lo stesso all'Inter". E ha concluso: "Io non compro per far piacere alla piazza, ma solo per perseguire un progetto tecnico serio, sano e competitivo".