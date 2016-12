Lazio, Lotito: "Lo strapotere della Juve? Con noi non si è visto" 

17:48 - La vittoria contro la Fiorentina ha restituito il sorriso al presidente della Lazio Claudio Lotito: ''Il divario fra la Juve e le altre? Con noi onestamente questo divario non si è visto" ha detto il numero uno biancoceleste in Lega Calcio. "Ci ha penalizzato molto la defaillance di inizio campionato, se avessimo avuto questo trend dall'inizio la stagione poteva essere diversa. Klose? Sta bene alla Lazio, si sta cercando soluzione soddisfacente''.

''Il sistema va cambiato nelle istituzioni - ha poi continuato Lotito riferendosi alle proteste dei tifosi della Fiorentina durante la partita del Franchi - non con manifestazioni che creano attenzione mediatica ma non portano a cambiare i risultati. Anche all'estero ci sono episodi arbitrali, ma non avvengono queste manifestazioni. Ci sono modi e luoghi per far valere la propria voce. Se ci sono problemi, vanno affrontati nelle sedi opportune, e risolti all'interno del sistema''. Poi, tornando sul successo contro i viola, ha aggiunto: "Una vittoria meritata che poteva concretizzarsi con un risultato più cospicuo: la squadra ha dimostrato qualità, gioco, spirito di gruppo nonostante l'eliminazione immeritata dell'Europa League. Marchetti? Non stava molto bene, aveva un problema fisico, ma ora sta tornando quello di sempre. Nessuno ha messo in discussione le sue qualità e ha fatto bene Reja a confermarlo''.

REJA: "TRA LOTITO E I TIFOSI CI VUOLE BUONSENSO"

Nel conflitto fra la tifoseria della Lazio e la dirigenza "serve un po' di buonsenso da una parte e dall'altra, ma anche meno cattiveria da parte dei soliti 'criticoni' che criticano tutto". Questo il pensiero di Edy Reja, allenatore biancoceleste, a margine della cerimonia di assegnazione della 'Panchina d'oro 2012/13', a Coverciano. "E' un ambiente fatto così, lo conosco da anni, fa parte un po' della cultura. E' chiaro che, quando le cose vanno male, anche per eccesso d'amore nei confronti della società, vengono fuori delle critiche troppo esasperate". Secondo Reja, in questa situazione, "chi ci rimette molto è la squadra, e mi dispiace, perché questi ragazzi vanno supportati. Senza il tifo, quando giochi allo stadio, è chiaro che puoi avere delle difficolta'". Per il tecnico biancoceleste, a questo punto della stagione "non ci sono obiettivi, bisogna cercare di ottenere il massimo domenica dopo domenica e migliorare ancora, perché questa è una squadra che può migliorare ancora: soprattutto i giovani, che ci devono dare una grossa mano, non tanto come rendimento, perché stanno facendo bene, ma mi aspetto molto da loro come comportamento durante la settimana".