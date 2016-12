Lazio, Lotito: "La contestazione pesa, i giocatori vogliono andarsene" 

19:43 - Stanco della contestazione e preoccupato del presente e del futuro della sua Lazio. Il giorno dopo il ko con il Genoa l'umore di Claudio Lotito non è certo dei migliori: ''Il campionato non è ancora finito - ha detto il presidente biancoceleste - e in questo momento dobbiamo concentrarci ed evitare che questo clima ostile condizioni i risultati della squadra. Ci sono molti giocatori che sono al limite o non ne possono più e se ne vogliono andare. Insomma, non è vero che i giocatori non vogliono venire alla Lazio, ma se ne vogliono andare, e non per il rapporto difficile con la società" ha puntualizzato Lotito. "Qualcuno mi ha detto 'preside', non mi diverto più'. Per loro vivere in un contesto di questo tipo crea dei problemi. Se questi atteggiamenti sono di tifosi che vogliono bene alla Lazio, fate le vostre considerazioni''. Poi, giusto per concludere, un commento sul prossimo stadio della Roma: "Non ne so niente" ha detto Lotito. "Non l'ho visto. Quando sarà fatto lo stadio della Lazio? Quando sarà fatto quello della squadra concittadina. Quando lo fanno gli altri lo farò pure io. Rimaniamo un passo indietro rispetto alla Roma? Mica c'è una corsa a chi arriva primo''.

LA CURVA NORD: "SPALTI VUOTI FINO A FINE STAGIONE"

Alle parole del presidente Lotito ha fatto però subito seguito il comunicato della Curva Nord laziale che ha annunciato che non parteciperà alle restanti cinque sfide casalinghe biancocelesti. Niente tifosi dunque per le partite contro Parma, Sampdoria, Torino, Verona e Bologna. L'invito è rivolto a tutti i tifosi ai quali però viene lasciata libera scelta di poter entrare all'Olimpico.



ECCO IL TESTO DEL COMUNICATO DEI TIFOSI BIANCOCELESTI DELLA CURVA NORD

"Abbiamo riflettuto, ponderato, vagliato tutto. Potrà sembrare strano, anche se storicamente poi è sempre stato così, ma questa situazione non ci ha spaccato come tifoseria (come magari qualcuno si augurava) ma ci ha unito ancora di più perché si è instaurato un dialogo tra tutte le componenti del tifo. Ci si è confrontati tutti quanti, ognuno ha espresso la sua opinione e bisogna ammettere che ogni soluzione era supportata da amore incondizionato verso la Lazio e da ragionamenti validissimi. Noi abbiamo deciso: da domenica non entreremo. Invitiamo chi la pensa come noi a fare altrettanto. Invitiamo comunque a lasciare la Curva Nord vuota, a non occupare posti che non vi appartengono".