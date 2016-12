Lazio, Lotito: "Juventus, Inter e Roma non rispettano il Fair Play Finanziario"

16:51 - Claudio Lotito torna a tuonare contro diverse avversarie, Roma, Inter e Juventus per la precisione. Questa volta l'argomento è il Fair Play Finanziario, che secondo il presidente della Lazio non è stato rispettato dalle tre società in questione: "Gli equilibri sono stati alterati, la censura sarebbe dovuta intervenire con provvedimenti diversi. Juve, Inter e Roma stanno tutte fuori se facciamo i conti e in questo modo non va bene".

La polemica è saltata fuori durante un'intervista al Guerin Sportivo per i dieci anni della presidenza biancoceleste: "Bene o male abbiamo vinto due Coppa Italia e una Supercoppa contro Mourinho. A livello giovanile uno scudetto e una Coppa Italia primavera che mancava da 35 anni. Potrei dire che la Lazio negli ultimi cinque anni ha vinto più del Napoli, della Fiorentina e di tante altre. Ricordo che mi contestavano i mancati investimenti sul settore giovanile - prosegue Lotito -, che oggi ha il ranking più alto d'Italia".

Dieci anni di alti e bassi ricordati dal presidente della Lazio: "Il momento più brutto è quando vedi che la gente non ha fiducia in te anche se lavori come un matto per cercare di fare il bene di questa società. Quello più bello sarà quando entrerò nel cuore dei tifosi. La mia lazialità non ha bisogno di essere certificata".