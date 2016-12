Lazio, Lotito: "Il nostro problema era il manico della scopa" 

12:37 - L'avvento di Reja e il pareggio con la Juventus, sembrano aver ridato smalto a Claudio Lotito. Il presidente della Lazio, ai microfoni di Premium Calcio, ha parlato a 360° di allenatori e mercato, non lesinando battute: "Se uno ha una Ferrari e non la sa guidare... Il nostro problema finora era stato il manico della scopa (Petkovic, ndr). Nuovi arrivi? Non ho mai fatto la collezione delle figurine".