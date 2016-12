Lazio, Lotito carico: "Voglio Europa e derby"

15:53 - Col mercato completo o quasi, è il momento di fissare gli obiettivi. Così, se a Roma sulla sponda giallorossa si sogna in grande, non è da meno la sponda biancoceleste del Tevere. Il presidente della Lazio, Lotito, dopo aver messo a segno colpi importanti come Basta, Parolo, De Vrij, Djordjevic e Braafheid, ha le idee chiare: "Faremo di tutto per riprenderci l'Europa e il derby. Sarà il nostro riscatto". Dopo le sofferenze passate, ecco la luce.

Un passaggio doveroso sul buonissimo mercato fatto finora dalla società: "I colpi messi a segno finora sono la più autentica testimonianza che la società vuole mantenere la parola data alla tifoseria. I ragazzi sono motivati e compatti, in queste settimane si sono stretti in un abbraccio di entusiasmo con il tecnico Pioli mostrando grande serenità. Vogliono vincere, e son certo che il prossimo sarà un anno ricco di soddisfazioni". La Lazio si avvicina alla nuova stagione con speranza. Non si respirerà l'aria di scudetto che respirano i cugini, ma anche questa non è male.