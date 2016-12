Lazio, lo spaesato De Vrij: "Qui non parlano inglese"

21:39 - Do you speak english? Chissà quante volte lo avrà chiesto Stefan De Vrij ai suoi nuovi compagni della Lazio, nella speranza di riuscire a comunicare. "Ho ancora dei problemi con la lingua, per questo chiedo ai compagni di parlarmi anche in inglese, ma è raro che mi diano retta - afferma il difensore olandese - Sto cercando di imparare ma non è cosa di un giorno, specialmente se devo tradurre concetti complessi nella mia testa". D'altronde si sa, la lingua italiana non è facile, ma neppure il calcio, visto il disastroso esordio a San Siro contro il Milan.

"Non sono ancora abituato alle difficoltà di questo campionato - ammette con sincerità l'ex Feyenoord -. Contro i rossoneri però non ho giocato al mio livello". Nessun problema di ambientamento invece per quel che riguarda la città di Roma: "Mi trovo benissimo, mi piace girare e visitarla".