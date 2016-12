Lazio, la promessa di Lotito: "Non vendo Candreva e vinciamo lo scudetto"

18:45 - Progetti di grande Lazio? Forse, ma di certo per tornare ai bei tempi di Cragnotti il progetto partirà certamente da Candreva. Il presidente Lotito ha parlato al programma Un giorno da pecora su Radio2. Rispondendo alla provocazione su un'ipotetica offerta di 100 milioni per Candreva, il numero uno del club ha risposto: "Me lo tengo e vinciamo lo scudetto. Non l'ho mai messo in vendita". Grandi parole, ma davanti a 100 milioni sarà davvero così?

Sul giocatore ci sono la Juve, il Napoli e il PSG, che è famosa per non essere una società che si fa troppi problemi economici nel formulare offerte clamorose. Lotito ha comunque detto che nessuno si è fatto avanti finora e ha ribadito di essere ambizioso. A dimostrazione di questo ci sono i nuovi arrivi: "Abbiamo preso Basta e siamo in trattativa per Parolo". Due ottime pedine da cui ripartire, con il nuovo allenatore Pioli a guidare la "truppa". Parlare di scudetto ora è un azzardo, ma di certo i primi colpi di mercato lasciano ben sperare per il futuro. I tifosi possono sognare. Forse.