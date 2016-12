Lazio, la curva torna allo stadio contro il Cesena

Il ritorno all'Olimpico, dopo mesi di assenza (lo sciopero è iniziato in Lazio-Atalanta del 9 marzo) è stato deciso "per assicurarci che non venga demolito quel poco di buono che viene fatto". Ma non si tratta di nessuna pace con la dirigenza, invitata ad "ignorare" la tifoseria.

Proprio in Lazio-Cesena, i biancocelesti torneranno a indossare sulle maglie da gioco un fiocco giallo per i maro' trattenuti in India, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Un'iniziativa che la società del presidente Lotito aveva già adottato nel marzo 2012 e che oggi

ripropone, per sostenere la soluzione di una questione che si protrae da tempo e che proprio ieri e' tornata all'attenzione dell'opinione pubblica in seguito al malore del fuciliere Latorre.

Contro i romagnoli dovrebbe esserci in panchina il difensore Micheal Ciani, indicato tra i partenti ma rimasto a Roma così come Gonzalez e Cavanda. il primo settembre il francese, alla chiusura del mercato, ha twittato un'emoticon triste con accanto una pistola. Un tifoso ha provato ad incoraggiarlo ma il calciatore ha risposto: "Je suis de'g" (tradotto, "sono disgustato"). "Non sei felice di essere rimasto alla Lazio?", gli ha chiesto un altro. Ciani però ha glissato augurando la buonanotte, forse deluso, come motivano in Francia, per la sua mancata cessione al Metz.