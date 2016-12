Lazio inquieta: un "muro" contro Lotito 

17:44 - Un "muro" di cartoncini con su scritto ''Libera la Lazio''. E' questa la coreografia scelta dai tifosi biancocelesti per la protesta contro il presidente Lotito in programma domenica sera, durante il match casalingo con il Sassuolo.

Una contestazione contro la dirigenza che inizierà all'esterno dello stadio Olimpico, con un corteo che partirà da piazza Maresciallo Giardino sino allo stadio, e proseguirà poi all'interno dell'impianto capitolino.

La società, intanto, ha comunicato che è nuovamente possibile acquistare i biglietti della curva Sud (solitamente chiusa per mancanza di pubblico), la cui vendita era stata sospesa in attesa del riempimento del settore Distinti Sud. Sono già esauriti da inizio settimana, invece, i tagliandi della curva Nord e dei Distinti Nord.