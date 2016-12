Lazio: Gentiletti fuori sei mesi, crociato

12:43 - La Lazio esce con le ossa rotte dalla sfida contro il Genoa, oltre a perdere una partita dominata per oltre un tempo, deve fare i conti con numerosi infortuni. Il più grave di tutti è quello che capita a Gentiletti. Il difensore argentino in seguito ad un intervento di Matri nel secondo tempo è costretto ad abbandonare il campo, il responso medico per lui è tremendo: "Lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro". Tradotto, stagione praticamente già finita, dovrà restare lontano dai campi per circa sei mesi.

Le brutte notizie per la squadra di Pioli non finiscono qui, oltre all'ex difensore del San Lorenzo, infatti, si fanno male anche: Biglia: "trauma al piede destro" e un mese circa di stop e anche Basta, costretto ad abbandonare il campo per un pestone sulla mano di Kucka: da valutare le sue condizioni, anche se non ci sono fratture, con un tutore potrebbe anche riuscire a scendere in campo. Per completare il quadro, ecco anche l'espulsione di De Vrij, che costringerà Pioli a stravolgere la difesa nel match di giovedì prossimo contro l'Udinese.