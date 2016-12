Lazio, entusiasmo per De Vrij: l'olandese a disposizione di Pioli

18:02 - De Vrij-Lazio: l'avventura può partire. Terminate con successo le visite mediche, il giocatore olandese acquistato dal Feyenoord per il costo di 8,5 milioni di euro, è subito partito in direzione Formello. Con lui il team manager biancoceleste Maurizio Manzini. Entusiasmo alle stelle dei laziali presenti nei pressi della clinica in cui Stefan ha svolto le visite. Abbracciato e incitato dal suo nuovo popolo, il difensore è pronto ad iniziare.

Potrà esordire il 31 agosto nel match di San Siro contro il Milan, gara subito impegnativa per lui e per i suoi nuovi compagni di squadra. De Vrij sarà agli ordini di Pioli per mettere ordine in un reparto come quello difensivo in cui la Lazio nell'ultima stagione ha manifestato qualche problema. Già ha colpito i dirigenti capitolini dopo le sue prestazioni col Feyenoord, ma dopo l'ottimo Mondiale con l'Olanda nessuno ha più dubbi. E' questo il colpo di mercato di Lotito.