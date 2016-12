Lazio, Ederson resterà fuori 5-6 mesi per infortunio

13:11 - "Distacco dei tendini del flessore della coscia destra": è il responso degli esami a cui si è sottoposto il brasiliano della Lazio Ederson. Sei mesi fuori e stagione finita. Nei prossimi giorni il giocatore biancoceleste sarà operato per poi rimanere a riposo fino a fine stagione. Questo, al Friuli di domenica, sembra essere lo stesso infortunio subito quando l'asso brasiliano giocava nel Lione. Da allora Ederson ha fatto fatica a riprendersi.

Ieri la prima diagnosi in Francia, oggi purtroppo c"è la conferma: è un"altra "dissiserzione muscolare" a cancellare settimane di allenamenti e di progressi. A distruggere la risalita di Ederson nei pensieri di Reja, che, ironia del destino, era rimasto particolarmente soddisfatto del suo ingresso domenica al Friuli.



"Purtroppo il ragazzo ha riportato la stessa lesione che aveva subito in passato all'altra coscia. Sarà operato dallo stesso specialista a Lione. Lo stop sarà di 5-6 mesi e nel primo periodo dovrà stare totalmente immobile con il gesso. Poi potrà affrontare un leggero lavoro in piscina. E' un intervento importante, i tempi sono questi”, ha affermato il dottor Bianchini.