Lazio e Fiorentina: in 180 minuti il futuro del Milan

11:51 - Ieri sera, in gran segreto, un altro vertice ad Arcore tra Berlusconi e Galliani. Dopo sabato il presidente ha voluto incontrare nuovamente l'ad per cercare una soluzione ai mali del Milan e non far precipitare la situazione. Sicuramente si è parlato della posizione di Clarence Seedorf che resta tranquillo, ma è già a rischio esonero. Decisive saranno le prossime due gare, Lazio e Fiorentina, in trasferta. Ma sarà soprattutto Lazio-Milan domenica sera alle 20,45.

GESTIONE TECNICA E UOVA STRAPAZZATE: SEEDORF IN PICCHIATA

Anche sul fronte presidenziale, infatti, sembrano nascere delle perplessità sulla gestione tecnica dell'olandese. Secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera', Galliani e Seedorf avrebbero avuto un'accesa discussione sabato scorso a Milanello. Il nuovo tecnico, secondo le giornaliste Monica Colombo e Arianna Ravelli, non sarebbe amato nemmeno da una parte dello spogliatoio: colpa di alcune metodologie di allenamento, delle riunioni tattiche reparto per reparto, dei colloqui davanti allo psicologo e, non per ultimo, della gestione di Balotelli.

Come evidenziato inoltre dalla colonne de 'La Stampa', anche alcuni atteggiamenti snob dell'allenatore non sono andati giù al gruppo: ad esempio il fatto di aver chiesto al suo staff delle uova strapazzate in camera a Madrid, alla vigilia del ritorno di Champions. E la collega Laura Bandinelli si sofferma su un altro paio di episodi specifici: Clarence sarebbe arrivato in ritardo alla riunione tecnica prima dell'Atletico e non avrebbe diretto l'allenamento del mercoledì successivo che si è svolto in albergo dopo la partita (e la pesante sconfitta). Anche la presenza della sua manager, Deborah Martin, è diventata fin troppo invadente in società, scrive 'La Stampa'. Insomma, dai muri di Milanello filtrano le voci più disparate. Berlusconi è all'erta.



LO SPOGLIATOIO DIVISO. DA CHE COSA?

Quando le cose funzionano male, è fatale che si parli di spogliatoio diviso. Succede così da sempre, in ogni squadra. Ed ecco che Milan News raccoglie certi voci e racconta di uno spogliatoio rossonero diviso in tre. Il "pezzo" più corposo è quello del gruppo-italiani, con Kakà, Muntari e De Jong: quelli che sono usciti dalla gara col Parma con la faccia distrutta per la sconfitta e le contestazioni e che vogliono reagire, con tutte le forze che possiedono.

Un secondo "pezzo" di spogliatoio fa capo a Mario Balotelli, del quale si continua a dire che gliene importa poco del Milan, ma non crediamo sia così. Ma questa è la tesi dominante. Accanto a Balo, ci sono Rami, Taarabt, Emanuelson, Constant: sarebbe un po' distanti dal sentirsi intimamente coinvolti nella crisi rossonera, fanno la loro parte, ma non col trasporto dovuto e atteso, in simili frangenti.

La terza parte milanista da spogliatoio è forse -secondo Milan News- la voce solitaria di Honda: a gennaio è arrivato con tali e tante attese che il suo momento da emarginato fa molto riflettere.

PANORAMA.IT: LIPPI CHIAMA GALLIANI IN CINA

C'è la Cina nel futuro di Adriano Galliani? Secondo un'indiscrezione di Panorama.it non sarebbe un'ipotesi da scartare. Perché? Perché una delle persone più vicine in questo momento all'amministratore delegato del Milan è Marcello Lippi, tecnico del Guangzhou. L'ex commissario tecnico azzuro avrebbe più volte chiamato in questi giorni Galliani, esprimendogli non solo tutta la sua solidarietà ma cercando pure di convincerlo a raggiungerlo in Cina per iniziare una nuova esperienza dirigenziale.

THE GUARDIAN: DONADONI AL MILAN

Il futuro della panchina rossonera? Clarence Seedorf continua a essere tranquillo, ma attorno a lui si agitano voci e fantasmi. Tassotti e Inzaghi sono nel registro dei progetti milanisti, Pippo lo è da tempo. Tutto è possibile. Si parla di Spalletti, dopo il divorzio dallo Zenit. E in Inghilterra The Guardian scrive, non si capisce ispirato da chi, che Roberto Donadoni "è l'uomo giusto per guidare il Milan la prossima stagione". Che piaccia ai dirigenti del Milan è assodato.