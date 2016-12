Lazio: De Vrij "Onorato di essere qui, mai sentita la Roma"

14:44 - Prime parole a tinte biancocelesti per i due nuovi acquisti di Lotito, Marco Parolo e Stefan De Vrij. L'azzurro ha comunicato da subito grande tranquillità e voglia di far bene: "Voglio vincere qualche trofeo e centrare l'Europa, darò il massimo in allenamento". Sulla stessa linea d'onda l'olandese, tra i migliori del Mondiale brasiliano: "Felice di essere qua. La Roma non mi ha cercato, nè lo United. Orgoglioso della mia scelta".

Marco Parolo continua così: "Ringrazio il presidente per le parole, sono contento di essere qua. La Lazio mi cercava da anni. Spero di ripagare la fiducia, darò il massimo in allenamento e in campo. Ho fatto sacrifici nella mia carriera, me li porto dietro. Se avremo un gruppo forte potremo fare bene e toglierci soddisfazioni. Ho centrato l'Europa con il Parma, voglio farlo anche con la Lazio. Voglio vincere qualche trofeo, tutte queste ambizioni sono comuni tra me e la società. Ho l'obiettivo di giocare in Europa e vincere qualcosa. Farò tutto per riuscirci. Sono arrivato da poco, ci sono giocatori nuovi. Dobbiamo conoscerci. Se uniamo i nostri valori al gruppo storico si può svoltare".

Una parola sul derby di Roma, sempre molto sentito: "Sono partite che ti caricano di adrenalina, mi ha sempre affascinato. Si scalpita per giocare una partita del genere. Ci penseremo dopo, ma l'abbiamo già segnato nel calendario. Sarà bello, è una grande emozione".

Chiusura sulle aspettative sul campionato: "Un giocatore con le mie caratteristiche deve fare 5-6 gol per dire di aver fatto un buon campionato. Mi posso inserire, sfruttare il tiro e cercar la porta. Se la sfrutto bene posso aiutare la squadra in termini realizzativi".

Per quanto riguarda De Vrij, acquisto atteso e festeggiato dai tifosi, ecco cosa pensa dell'accoglienza da re e dell'inizio della sua avventura: "Sono molto felice di essere qui, in questa fantastica città. Ringrazio Lotito, Tare e tutto lo staff. Sono onorato di essere arrivato alla Lazio. Mi auguro di poter migliorare e diventare un calciatore più forte. Un'accoglienza così? Non me l'aspettavo assolutamente, abbiamo avuto anche due ore di ritardo. E' stato incredibile trovare tutti quei fan all'aeroporto, hanno dimostrato subito la loro personalità. Mi sono sentito incredibilmente amato, ho capito cosa mi sarebbe aspettato qui alla Lazio. La Lazio è stato l'unico club veramente interessato a me prima del mondiale. Poi ho valutato altre opzioni, ma quella che mi ha trasmesso maggiori sensazioni era la Lazio. E' stata sicuramente la migliore scelta, ho fatto ricerche, analizzato la squadra e parlato con l'allenatore. Non posso dire gli obiettivi, ho bisogno di un po' più di tempo".

La Roma ha provato a entrare nella trattativa, come accaduto per Astori?: "No, non è vero. C'erano molti club interessati a me, non importa chi. Non il Manchester United, ho preso la decisione di essere qui e sono molto felice".

Anche per lui chiusura sulle aspettative della stagione e sulle proprie potenzialità: "Ho giocato con la difesa a 4 e a 3. Per me vanno bene entrambe le cose, l'importante è la comunicazione. Per questo voglio imparare subito l'italiano. Sono bravo con la palla, nel prendere decisioni veloci, nella posizione. Devo diventarlo nel colpo di testa e nella rapidità".