Lazio, carica Klose: "Tifosi, riprendiamoci l'Europa"

14:08 - La prima conferenza da campione del mondo di Miroslav Klose è una dichiarazione d'intenti per la nuova stagione con la Lazio. Fresco della vittoria in Brasile, l'attaccante si concentra ora sui colori biancocelesti: "Vogliamo tornare in Europa - le sue parole -, ma abbiamo bisogno dei nostri tifosi. E' difficile giocare senza il loro supporto, se diamo tutto in campo torneranno allo stadio. Speriamo che la curva si riempia di nuovo".

Klose parla anche delle difficoltà della scorsa stagione, quando in molti lo accusarono di risparmiarsi per il Mondiale: "Io trovo sempre la mia strada, quella giusta - la sua replica - Non importa se scrivono cose negative su di me. So cosa devo fare per arrivare al mio top. Ora sono contento di aver raggiunto i miei obiettivi". Infine, dall'alto del suo punto di vista di campione del mondo, Klose prova a dare qualche consiglio all'Italia: "Tatticamente gli azzurri sono già un'ottima squadra - ha spiegato - Ma in Germania abbiamo capito prima di voi che servono i giovani, da far maturare con Under 19 e Under 21. ecco, se dovessi dare un consiglio al nuovo presidente Tavecchio è proprio questo: lavori coi giovani, in dieci anni il calcio tedesco è rinato. E poi serve l'orgoglio di giocare per la propria Nazionale".