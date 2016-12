Lazio, Cana si appella ai tifosi: "E' difficile giocare così"

18:26 - Nonostante il sofferto e prezioso successo per 3-2 sul Parma, arrivato al 93' grazie a un gol di Candreva, Lorik Cana non riesce a sorridere. Il 30enne centrocampista albanese non ha ovviamente digerito l'atmosfera dello stadio Olimpico, con gli spalti semivuoti e i tifosi in silenzio per larga parte dell'incontro in segno di protesta nei confronti del presidente Claudio Lotito. "Il presidente non ha detto che tutti vogliono andare via - precisa Cana - ma con un clima così ogni giocatore fa un ragionamento con la propria testa. Se non si trovano soluzioni, non c'è un giocatore che non gli è passato in testa di andarsene. E' difficile giocare così e lo sappiamo".

Lorik Cana assicura che l'impegno da parte della squadra non mancherà: "Noi siamo qui per essere professionisti e fare il nostro compito, poi ogni giocatore farà le sue scelte. Se ho chiesto di andare via? No, no. Facciamo parte di una società con una grande storia e siamo orgogliosi di giocare qua, poi ognuno fa le proprie scelte".