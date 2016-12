Lady Mertens 'spara' su Napoli: "Bella ma puzza di rifiuti e camorra"

21:47 - "Napoli, città bella ma che puzza di rifiuti e camorra". Non ha usato mezzi termini Kat Kerkhofs, fidanzata di Mertens del Napoli per descrivere la città partenopea sulle pagine del suo blog. Non l'avranno sicuramente presa bene quei tifosi che con tanto amore hanno eletto il ragazzo della bionda Kat a loro beniamino. "A Napoli tutto questo è normale". Con questa frase la bella Kat sicuramente non ha migliorato le cose.

"Napoli è una delle città più sottovalutate d'Europa", ha scritto ancora Lady Mertens, che però punta il dito sugli aspetti negativi: "Prima di venire qui mi immaginavo situazioni tipo "Il padrino". Ma non succede niente di tutto questo. Se sei un criminale devi stare attento, ma questo accade in ogni città. Però ci sono anche storie serie: per fare dei lavori spesso bisogna chiamare una ditta della camorra e in molte zone di Napoli, bar e ristoranti pagano il pizzo. Questa è una situazione triste e incomprensibile per uno straniero, ma per i napoletani è normale e da turisti non ve ne accorgerete neanche".

E continua: "L'unica cosa che noterete e dovrete sopportare è il meraviglioso odore di immondizia per le strade. Negli ultimi dieci anni la camorra ha trovato un nuovo modo di lucrare: l'ecomafia che è un affare molto sporco. Smaltiscono illegalmente i rifiuti tossici e per far proseguire questo affare sabotano la costruzione di nuovi siti di smaltimento". E ancora una frecciata: "Napoli è famosa per la crisi dei rifiuti nel 2007 quando le discariche erano piene e nessuno più raccoglieva l'immondizia. Fortunatamente questo è passato ma la raccolta dei rifiuti non è ancora perfetta. Infatti mi sembra di essere l'unica persona a Napoli a fare la raccolta differenziata".

Quindi partono i consigli: "Non nominate città del nord, come Milano, non indossate orologi preziosi ed evitate i Quartieri spagnoli di sera. Non fraintendetemi, sono un quartiere bellissimo che vale la pena visitare, così come Spaccanapoli, ma non di notte".