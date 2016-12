4 settembre 2014 Lady Cerci, addio al veleno: "Andiamo nel calcio che conta" Sfogo su Facebook della fidanzata dell'ex granata: "I calciatori più forti se vogliono fare qualcosa di importante devono scappare via" Tweet google 0 Invia ad un amico

17:41 - E' un addio amaro quello di Alessio Cerci alla Serie A. Dopo la lettera ai tifosi granata, la fidanzata dell'ex esterno del Toro ha infatti puntato il dito contro il calcio italiano. "Essere il migliore esterno delle ultime due stagioni non basta. In Italia si va avanti solo con prestiti, vecchie glorie, stranieri e giocatori che costano zero - ha scritto su Facebook Federica Riccardi, -. Noi ce ne andiamo nel calcio che conta".

Parole pesanti quelle di Lady Cerci, che ha deciso di togliersi sui social network qualche sassolino dalle scarpe e dire senza giri di parole quello che pensa. "Mi dispiace dover ammettere che una persona aveva ragione: i calciatori più forti se vogliono fare qualcosa di importante devono scappare via", ha spiegato Federica, riferendosi chiaramente al compagno, ma non solo. Un attacco frontale, diretto e senza filtri. Cerci saluta l'Italia, forse per sempre.