Lady Barbara: "Tutto ok con Galliani: Seedorf? L'ha scelto papà"

11:42 - Parla Barbara Berlusconi. In una intervista a FourFourTwo Italia, in edicola il 29 marzo, l'ad del Milan ha parlato di Galliani, di Seedorf e delle prospettive rossonere. "Con Galliani c'è piena sintonia, dopo un chiarimento duro, ma utile". E Seedorf? "L'ha scelto mio padre". E il Milan dell'immediato futuro? "E' una sfida di rinnovamento che darà i suoi frutti nel medio periodo, non prima di tre anni".

Ed ecco una parte dell'intervista di Barbara Berlusconi.



Quali sono i suoi rapporti con Galliani, oggi?

“Negli scorsi mesi, con Adriano Galliani, si è aperto un confronto certo duro, ma che oggi valuto positivamente. Un confronto utile e costruttivo che riguarda tutti gli ambiti societari e che porterà cambiamenti significativi. Sono certa che questo chiarimento e la ritrovata comunità di intenti non potrà che giovare al Milan”.



Creare una squadra forte senza spendere soldi e creare soldi per far diventare la squadra forte. Qual è la sua strada?

“Entrambe le cose. L’obiettivo è quello di ingaggiare giovani talenti prima che diventino top player e prima che il loro costo sia per noi difficile da sostenere. Aumentare i ricavi poi è una sfida centrale. Solo così potremo autofinanziarci, migliorare le strutture e permetterci qualche top player in più. Una sfida che darà i primi risultati nel medio periodo, non prima di tre anni”.



La scelta di Seedorf è stata concordata con suo padre?

“No. E’ una scelta di mio padre”.