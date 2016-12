Ladri nella villa di Moratti: fuga dopo l'allarme

17:19 - Notizie di cronaca riguardano il presidente onorario dell'Inter Massimo Moratti. Stando a quanto riferisce LeccoNews.lc dei malviventi nella notte hanno provato a rubare nella bella villa della famiglia di Massimo Moratti, ma i ladri sono stati messi in fuga quando l’allarme ha suonato mentre erano già nel grande parco della proprietà dei petrolieri in località Respiro di Imbersago.

La villa di Imbersago, che è stata dimora della famiglia Moratti negli Anni Sessanta, era già stata oggetto di una rapina nel 2000, quando furono trafugati quadri e opere d'arte del valore, al'epoca, di alcuni miliardi di lire. Da ricordare che a luglio, i soliti ignoti avevano preso di mira la villa dei Moratti in Versilia, a Forte dei Marmi.