Ladri a casa Quaresma: furto da 250mila euro 

10:44 - Non c'è pace per Ricardo Quaresma. Domenica scorsa, mentre lui era in campo con il Porto per la semifinale della Coppa di Portogallo persa con il Benfica ai rigori, i ladri sono entrati nella sua casa di Vila Nova di Gaia, nel nord del Portogallo, e hanno messo a segno un furto da 250mila euro. All'ex Inter hanno rubato una collezione di orologi d'oro, gioielli e anche le scarpe da calcio: oltre al danno, anche la beffa.