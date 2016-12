La Uefa apre inchiesta frasi razziste Tavecchio

16:22 - L'Uefa ha annunciato di avere aperto un'inchiesta disciplinare sulle presunte frasi razziste del neopresidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio. Al presidente vengono contestate le dichiarazioni sui tanti stranieri presenti nel campionato italiano che, lo stesso Tavecchio, aveva etichettato come "mangiabanane", frasi che erano contenute nel suo discorso per la candidatura ufficiale alla Figc. La replica: "Spiegherò le mie vere intenzioni".

"Le questioni di accoglienza sono una cosa, quelle del gioco un'altra. L'Inghilterra individua dei soggetti che entrano, se hanno professionalità per farli giocare, noi invece diciamo che 'Opti Pobà' è venuto qua che prima mangiava le banane e adesso gioca titolare nella Lazio e va bene così", aveva detto Tavecchio che poi, però, si era scusato. Parole che, secondo alcuni, erano indirizzate al centrocampista francese della Juventus, Paul Pogba, e che avevano subito suscitato una pioggia di polemiche, mettendo in discussione perfino la sua elezione a presidente della Federcalcio.

Sulla questione, Tavecchio è tornato poi a difendersi lunedì, nel primo Consiglio federale da presidente: "Un provvedimento del sottoscritto ha permesso a 12 mila extracomunitari di giocare al calcio, gente che poi ha avuto ribalta professionistica. Si è parlato subito della mia gaffe. Ho chiesto scusa, ma contano i fatti".

LA REPLICA DI TAVECCHIO

"Sono sereno e rispettoso della decisione della UEFA. Del resto si tratta di un atto dovuto, quindi da noi stessi previsto e sono certo che potrò spiegare anche in sede UEFA sia il mio errore che le mie vere intenzioni".