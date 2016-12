La sfida di Garcia: "Scudetto? Io ci credo" 

17:36 - La Roma sogna lo scudetto. Anzi, ci crede. Parla uno dei protagonisti del 4-2 sul Parma, e del meno 8 dalla Juve, Miralem Pjanic. "Stiamo bene, rispondiamo al meglio in tutte le situazioni, siamo a 8 punti dalla Juventus che è una grande squadra e ha un grande vantaggio. Ma ci sono ancora 21 punti a disposizione, noi li dobbiamo fare tutti e ci proveremo. Può succedere di tutto, nel calcio e ci meritiamo qualcosa, perché stiamo facendo una grande stagione".

Ed ecco Rudi Garcia.

"Comincio dalla fine: il gol di Biabiany mi ha fatto un po' arrabbiare. Non si deve prendere. Però è stato un bello spettacolo, tutta la partita. Il Parma è venuto per vincere, noi abbiamo fatto belle cose. Mi spiace per Destro, sfortunato. Il gol lo terrà per le prossime".

Juve a 8 punti. Napoli dietro a meno 9. "Abbiamo ottenuto ciò che volevamo ottenere. Ora abbiamo il secondo attacco. Ma in difesa... Il primo gol va bene, il secondo non doveva arrivare".

Secondo posto garantito, scudetto chissà. "Il secondo posto non è blindato. E per lo scudetto dobbiamo provarci fino in fondo. Ci sono miracolo che sono successi. Per questo dobbiamo crederci".

Poi la felicità per Taddei: "Sono contento per lui, lavora come un ragazzo di 20 anni e ha tanta qualità e tante cose da dire, sul campo"