La Samp in campo: "Una donna per cui uccidere"

19:53 - Sarà il film "Sin City 3D: una donna per cui uccidere" in uscita il 2 ottobre il primo titolo a essere pubblicizzato sulle maglie da gioco della Sampdoria. La società blucerchiata ha stretto infatti nei giorni scorsi un accordo commerciale con la Lucky Red per una "temporary sponsorship" che prevede altri titoli sulle maglie della squadra di Massimo Ferrero. Come si dice, dalle parole ai fatti e largo alla fantasia per riempire gli spazi-sponsor sulle maglia da gioco (del calcio). Questa del presidente Ferrero è una novità per la Serie A, non asolita perché già nel 2004 Aurelio De Laurentiis, dopo aver acquisito il Napoli e in attesa di uno sponsor, portò sulle maglie azzurre un paio di titoli di due film della sua Casa Produttrice, fra cui Christmas in Love, cine-panettone di gran successo.