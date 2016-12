La Samp ci prova, la Fiorentina resiste: a Marassi è 0-0 

00:05 - Zero gol e un punto per parte: Sampdoria-Fiorentina tradisce in parte le attese della vigilia e regala un pareggio combattuto ma con poche emozioni. Nonostante una partenza ben augurante, occasionissima per Eder al 6', tra blucerchiati e viola ne esce una partita inchiodata su un equilibrio che resiste sino alla fine. Primo tempo opaco e ripresa animata da un destro pericoloso di Maxi Lopez e da una traversa di Vargas su punizione: giusto lo 0-0.

LA PARTITA

Quando Eder spedisce sul fondo la palla del possibile vantaggio blucerchiato sono passati appena sei minuti. Insomma, sembra esattamente l’avvio della partita attesa a Marassi: quella cioè spettacolare e ricca di occasioni tra due squadre votate all’attacco. Entrambe, oltretutto, con obiettivi chiari da raggiungere. Da una parte la Samp, con l’idea europea da provare a concretizzare, dall’altra la Fiorentina con il suo quarto posto da difendere e lo scorie del ko contro il Milan da allontanare. E invece l’occasione sprecata dalla punta doriana resta lì, improvvisa, come spunto illusorio per tutto un primo tempo carico di attese vanificate. La squadra di Mihajlovic non trasforma infatti una netta padronanza territoriale in qualcosa di diverso da uno sterile esercizio di possesso palla, mentre quella di Montella, stracarica di assenze, con Cuadrado costretto sulla linea difensiva, con Ilicic e Wolski mai nel vivo del gioco e con Matri abbandonato a se stesso e alla sua involuzione tecnico-tattica, è la fotocopia sbiadita della squadra ammirata tante volte in campionato. Poche, va da sé, le emozioni, eccezion fatta per due conclusioni di Gabbiadini, pericolosa soprattutto la seconda, quella su punizione poco dopo la mezzora di gioco, e una di marca viola con Mati Fernandez, a coronamento della prima vera azione corale degli ospiti che arriva poco prima del riposo.

Parità che accompagna i ventidue negli spogliatoi e da cui si riparte al loro rientro in campo dopo un riposo che restituisce però una Samp con un Maxi Lopez finalmente adrenalinico e ispirato. Dopo un timido tentativo di Gabbiadini, è l’argentino a costruire la chance più chiara per il vantaggio doriano: riceve palla da Soriano e scarica verso la porta viola un destro che Neto respinge in angolo con ottima reattività. Caratteristica che manca invece all’attacco della Fiorentina: serve infatti il guizzo di Cuadrado per supplire alle assenze di Matri e compagni e creare appressione in area blucerchiata al quarto d’ora. E allora, per provare a dare una scossa, Montella inserisce Vargas: mossa che per poco non si trasforma in quella risolutiva. Quel poco che altro non è che una semplice manciata di centimetri, quelli che portano la spettacolare punizione del peruviano a stamparsi violentemente sulla traversa anziché spaccare la rete blucerchiata. Parità dunque nelle occasioni e parità conseguente nel risultato che resta tale sino al 95esimo, in un finale di partita improvvisamente nervoso e animato che da una lato vede Matri sbagliare l'ennesimo colpo di testa a due metri dalla porta avversaria e dall'altro confeziona l'espulsione di Mihajlovic, imbufalito con il quarto uomo, l'arbitro Russo e il suo primo assistente, rei di non aver concesso un fallo laterale ai suoi uomini. Zero a zero, un punto per parte, poco soddisfacente per entrambe: l'Europa si allontana per i blucerchiati e il quarto posto resta in pericolo per i viola. Con il terzo invece ormai inevitabilmente troppo lontano.

LE PAGELLE

Matri 5: attraversa un periodo nero, tutto gli riesce difficile, anche ciò che appartiene al suo patrimonio genetico di punta d'area. Involuto.

Maxi Lopez 6.5: lavora nell'oscurità nel primo tempo, si toglie la polvere di dosso nella ripresa, costruendosi la palla del possibile vantaggio neutralizzata da Neto. Esce per Okaka senza capirne il motivo e lo dimostra negandosi all'abbraccio con Mihajlovic.

Cuadrado 6: adattato a esterno basso per necessità, ritorna alle origini e rispolvera il campionario un po' arrugginito del difensore. Quando ha la possibilità di alzarsi dà il meglio di sè e impensierisce la difesa blucerchiata.

Eder 5.5: spreca dopo sei minuti la palla dell'1-0, errore che gli resta nella testa e nelle gambe condizionandone la prestazione.

Palombo 6.5: lottare è il tratto caratterizzante del suo dna. Non se ne discosta in una giornata di prezioso lavoro a raccordo tra difesa e attacco.







IL TABELLINO

SAMPDORIA-FIORENTINA 0-0

Sampdoria (4-3-3): Da Costa 6; De Silvestri 6, Mustafi 6, Gastaldello 6 (31' st Fornasier sv), Berardi 6; Soriano 6.5, Palombo 6.5, Krsticic 6 (36' st Renan sv); Gabbiadini 6.5, Maxi Lopez 6.5 (23' st Okaka 5.5), Eder 5.5. A disp.: Fiorillo, Falcone, Salamon, Rodriguez, Costa, Obiang, Sestu, Bjarnason, Sansone. All.: Mihajlovic

Fiorentina (4-3-3): Neto 6.5; Diakitè 6, Savic 6, Tomovic 5.5, Cuadrado 6; Mati Fernandez 5.5 (33' st Ambrosini sv), Aquilani 5.5, Borja Valero 6; Ilicic 5.5 (25' st Ryder Matos 6), Wolski 5 (14' st Vargas 6.5), Matri 5. A disp.: Rosati, Lupatelli, Bakic, Roncaglia, Fazzi, Joaquin, Venuti. All.: Montella

Arbitro: Russo

Marcatori: -

Ammoniti: Berardi (S), Savic (F), Wolski (F), Okaka (S), Matos (F)

Espulsi: -

Note: espulso Mihajlovic al 49' st per proteste contro l'arbitro Russo