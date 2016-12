La Roma vince 2-1 a Parma: punizione capolavoro di Pjanic 

00:32 - Brividi, cuore e classe: la Roma passa 2-1 a Parma. Lo fa grazie a una punizione capolavoro di Pjanic (87') quando il pareggio sembrava già scritto. I giallorossi, dunque, non mollano la vetta della classifica (condivisa con la Juventus) e continuano la corsa a punteggio pieno nonostante il primo gol subito in campionato firmato da De Ceglie, che aveva pareggiato l'iniziale vantaggio di Ljajic lanciato da un assist illuminante di Totti.

LA PARTITA

La Roma mostra carattere ed esce dal Tardini con tre punti pesantissimi. Una vittoria che non fa scappare la Juve in classifica e scava già un solco importate sulle seconde in classifica. Dodici punti in quattro giornate e tanti saluti: la fuga a due è servita. Merito di Pjanic che è salito in cattedra a tre minuti dal 90' con una punizione capolavoro. Una magia dal limite dell'area, il coniglio è uscito dal cilindro ed è finito in... rete. Una pennellata tra Picasso e Van Gogh che ha colorato la traversa della porta di Mirante prima di fare esplodere la gioia dei 3000 tifosi in trasferta. Un destro incredibile, avrà imparato da Totti in allenamento? Sicuramente!

Proprio il capitano della Roma è stato autore di un'altra ottima prestazione, come ci abitua da 20 anni. Gli è mancato solo il gol, sfiorato con un missile sull'1-1. Sul tabellino c'è Ljajic, ma gran parte del merito è da attribuire a Totti: da incorniciare l'assist che ha messo il serbo davanti al portiere, libero di batterlo in solitaria. Palla messa lì delicatamente con un pallonetto dolce dolce, giri contati e precisione millimetrica. Applausi. Il Parma è la sua vittima preferita, questa volta l'ha azzennata e fatta morire lentamente.

Buona prova dei giallorossi che non hanno subito contraccolpi per l'assenza di De Rossi: Keita non lo ha fatto rimpiangere. In difesa Yanga-Mbiwa si è mostrato solido e Manolas si è confermato su ottimi livelli. Rudi Garcia ha rinforzato bene la rosa, il mercato di Sabatini sta facendo la differenza.

Dall'altra parte c'è il Parma che, a dispetto dei 3 punti in classifica, ha venduto cara la pelle. E' mancata la genialità di Cassano che contro la sua ex squadra si è un po' eclissato. Donadoni deve lavorare molto: i gialloblù hanno dei limiti che vanno superati al più presto per non complicare ancor di più una stagione nata male.



LE PAGELLE

Totti 7,5 - Clonatelo, al più presto. In mezzo al campo vede cose che noi umani non possiamo neanche immaginare. Illuminante l'assist per Ljajic da mostrare e rimostrare nelle scuole calcio. E già che ci siete, non fermate il dvd... Una partita di grande classe!

Ljajic 6,5 - Rieccolo. Rudi Garcia ha recuperato un giocatore importante, un gol che può dare tanta fiducia al serbo per il futuro. Con Iturbe fuori dai giochi l'ex Fiorentina è chiamato agli straordinari: sta iniziando a sfruttare la sua occasione.

Pjanic 7,5 - Abbiamo già detto tutto sopra per la punizione. Il suo racconto è semplicemente fantastico: "Me la sentivo...". In mezzo al campo è sempre fondamentale e sotto la guida di Garcia cresce di partita in partita. E' il centrocampista moderno perfetto.

Cassano 5,5 - Fatica molto, il piede è caldo ma non riesce a fare la differenza. Si perde e non trova la strada giusta.



IL TABELLINO

PARMA-ROMA 1-2

Parma (3-5-2): Mirante 5,5; Mendes 5,5, Felipe 5,5, Lucarelli 5; Mauri 6 (36' st Galloppa sv), De Ceglie 6,5 (29' st Costa sv); Acquah 5,5, Lodi 5, Gobbi 6; Palladino 5 (12' st Belfodil 5), Cassano 5,5. A disp.: Iacobucci, Cordaz, Santacroce, Ristovski, Rispoli, Jorquera, Lucas Souza, Ghezzal, Coda. All.: Donadoni 5

Roma (4-3-3): De Sanctis 6; Torosidis 5 (24' st Maicon 5,5), Yanga-Mbiwa 6,5, Manolas 6,5, Holebas 6,5; Nainggolan 6, Keita 6,5, Pjanic 7,5; Gervinho 6, Totti 7,5 (36' st Destro sv), Ljajic 6,5 (29' st Florenzi 6,5). A disp.: Skorupski, Lobont, Calabresi, Somma, Emanuelson, Verde, Paredes, Sanabria. All.: Rudi Garcia 7

Arbitro: Mazzoleni

Marcatori: 27' Ljajic (R), 10' st De Ceglie (P), 43' st Pjanic (R)

Ammoniti: Acquah, Lodi (P); Totti, Torosidis, Manolas (R)

Espulsi: -