La Roma si ispira a Rocky: foto sulla scalinata di Philadelphia 

20:39 - "Affamati di gloria" recita lo slogan scelto dalla Roma. Quale miglior modello, allora, di Rocky Balboa? Totti e compagni, a Philadelphia per la partita contro l'Inter, si sono messi in posa per una foto di gruppo sulla famosa scalinata percorsa dallo Stallone italiano in una delle scene più famose del film. Ai piedi della statua di Rocky posizionata nei pressi del Museum of Art i giallorossi hanno anche girato un videoclip.

Dopo la foto ufficiale (questa volta Ashley Cole, a differenza di qualche giorno fa, è vicino ai compagni...) quasi tutti i giocatori hanno scattato delle foto singole da postare sui propri profili personali sui social network.