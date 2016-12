La Roma mette la Juve nel mirino

11:16 - Riparte da Bologna la rincorsa della Roma alla Juventus capolista. I giallorossi alle 20.45 saranno di scena al Dall'Ara nell'anticipo della 25esima giornata. Garcia dovrà fare a meno di Maicon e Totti: il brasiliano sarà rimpiazzato da Torosidis mentre per il posto del capitano Florenzi è favorito su Ljajic. A centrocampo ballottaggio Strootman-Nainggolan. I rossoblù ritrovano Kone, in attacco Ballardini dà fiducia alla coppia Bianchi-Cristaldo.

La Roma confida sulla verve di Mattia Destro, reduce dalla doppietta di una settimana fa alla Sampdoria e incensato da Garcia nella conferenza stampa della vigilia: "Ha il gol nel sangue, merita la Nazionale".



Il Bologna cerca il riscatto dopo avere sfiorato il colpaccio in casa del Milan, prima che il lampo di Balotelli condannasse la squadra di Ballardini all'undicesima sconfitta in campionato.



La Roma, sconfitta fuori casa solo dalla Juventus nel campionato in corso, è la squadra più battuta dal Bologna in Serie A (48 vittorie), ma nelle ultime 12 sfide tra le due squadre i rossoblù sono riusciti ad avere la meglio su Totti e compagni solo in un'occasione.



Queste le probabili formazioni:



Bologna (3-5-2): Curci; Antonsson, Natali, Mantovani; Garics, Kone, Krhin, Christodoulopoulos, Morleo; Cristaldo, Bianchi.

A disp.: Stojanovic, Malagoli, Sorensen, Cherubin, Crespo, Cech, Friberg, Laxalt, Ibson, Paponi, Moscardelli. All.: Ballardini

Squalificati: Perez (1)

Indisponibili: Acquafresca



Roma (4-3-3): De Sanctis; Torosidis, Castan, Benatia, Bastos; Pjanic, De Rossi, Strootman; Florenzi, Destro, Gervinho.

A disp.: Skorupski, Lobont, Jedvaj, Romagnoli, Toloi, Taddei, Ricci, Nainggolan, Mazzitelli, Ljajic. All.: Garcia

Squalificati: -

Indisponibili: Balzaretti, Totti, Maicon, Dodò