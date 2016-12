La Roma incanta l'Europa e spaventa il Manchester City 

23:21 - Cinque squilli per chiamare l'Europa: la Roma c'è è ha avvisato tutte le big. La chiamata è arrivata specialmente a Bayern Monaco e Manchester City, le avversarie del Gruppo E. Il girone della morte, così definito da tutti alla vigilia, ora non spaventa più. La pressione è tutta sulle spalle dei Citizens che hanno perso a Monaco: il 30 settembre prossimo all'Ethiad la sfida già decisiva per il passaggio del turno. E la Roma ci arriva con il morale a mille.

La parte giallorossa della Capitale è andata a letto con il sorriso e si è risvegliata con tanto entusiasmo. La città sogna un grande cammino europeo e esalta i suoi campioni. Oltre al sempreverde Totti, elogi per Gervinho e Iturbe: tutti innamorati di Rudi Garcia che si candida a diventare l'ottavo di Re Roma.