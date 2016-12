La Roma gioca anche contro le curve chiuse

19:22 - Mentre il Giudice sportivo Tosel ha chiesto alla Procura federale un supplemento di referto a proposito di cori di tifosi milanisti a Napoli (si rischia la chiusura di una curva rossonera? Bah, difficile), alla Roma si lavora in queste ore per il ricorso contro i due turni di chiusura delle curve (gara Roma-Sampdoria e Roma-Inter) inflitti dal Giudice sportivo dopo la gara di Coppa Italia contro il Napoli, la scorsa settimana.

I legali giallorossi lavorano sulla logica dei due tornei: perché scontare in campionato sanzioni derivanti dalla Coppa Italia? Il regolamento, a tale proposito, appare abbastanza chiaro ed è dalla parte del Giudice sportivo, però non mancano sottigliezze sulle quali discutere. E casomai trovare una via d’uscita positiva, come chiede la Roma che invoca la riapertura delle curve.

Il ricorso sarà discusso nelle prossime ore, fra giovedì e venerdì la sentenza della Corte di Giustizia. Roma-Samp si gioca domenica sera alle 20,45.