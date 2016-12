La Roma ci crede: la lotta scudetto si riapre 

18:29 - "Non succede, ma se succede..." torna di moda a Roma. Lo slogan, usato dai tifosi giallorossi nel 2009-2010 quando Totti e compagni erano vicini alla rimonta scudetto sull'Inter, può essere riproposto benissimo ora con la Juventus. L'impresa per gli uomini di Garcia sembra essere quasi impossibile, ma ora che i punti di distanza sono solo otto (8) e con lo scontro diretto da giocare in casa tutto l'ambiente romanista continua a credere nel tricolore.

Il calendario sembra favorire sempre la squadra di Conte, ma il cammino in Europa League potrebbe condizionare i bianconeri che nelle ultime uscite sono apparsi stanchi. Su questo punta la Roma che invece sta attraversando un buonissimo periodo di forma ed è lanciata a forte velocità. Otto punti da recuperare in sette giornate sono tanti, ma anche Rudi Garcia ha detto che il miracolo è possibile e la storia insegna. Crederci fino alla fine e fare il massimo, quella la ricetta tricolore dei giallorossi. L'obiettivo è quello di rosicchiare qualche punto per poi giocarsi il tutto per tutto il 10 maggio all'Olimpico nello scontro diretto. Totti e compagni non possono più permettersi passi falsi e devono conquistare bottino pieno, 21 punti, e sperare.

LA TABELLA SCUDETTO

32.ESIMA GIORNATA

Juventus-Livorno (2-0)

Cagliari-Roma (0-0)

33.ESIMA GIORNATA

Udinese-Juventus (0-1)

Roma-Atalanta (1-1)

34.ESIMA GIORNATA

Juventus-Bologna (2-0)

Fiorentina-Roma (1-2)

35.ESIMA GIORNATA

Sassuolo-Juventus (0-4)

Roma-Milan (2-2)

36.ESIMA GIORNATA

Juventus-Atalanta (4-1)

Catania-Roma (0-4)

37.ESIMA GIORNATA

Roma-Juventus (0-3)

38.ESIMA GIORNATA

Juventus-Cagliari (4-1)

Genoa-Roma (0-4)