La Roma ci crede ancora: Totti e De Rossi discutono il premio scudetto 

13:51 - La Roma crede ancora nello scudetto. A poche ore dal ko contro la Juve una delegazione di giocatori giallorossi, con in testa Totti e De Rossi, è stata infatti ricevuta dal dg Mauro Baldissoni per discutere dei premi scudetto. La questione era in calendario da tempo e si sarebbe potuta affrontare nelle prossime settimane, ma il club ha voluto mandare un preciso segnale alla squadra dopo la sconfitta di Torino: a meno otto tutto è ancora possibile.

Buone notizie arrivano intanto dall'infermeria: Miralem Pjanic ha effettuato in mattinata degli accertamenti che hanno escluso lesioni capsulo-legamentose al ginocchio destro. Ulteriori indagini strumentali saranno poi svolte nelle prossime 24/48 ore. Sicuro il forfait del bosniaco per l'impegno in Coppa Italia di giovedì all'Olimpico contro la Sampdoria, mentre Garcia spera di riavere il giocatore a disposizione col Genoa in campionato visto che già dovrà fare a meno dello squalificato De Rossi.