La Roma batte il Verona e avvicina la Juve 

11:01 - La Roma non sbaglia, batte 3-1 il Verona e accorcia a -6 punti dalla capolista Juve. Nella prima frazione i giallorossi faticano a trovare spazi, ma nel recupero Ljajic sblocca il risultato su assist di Gervinho. La ripresa si apre con il pareggio gialloblù di Hallfredsson, ma Gervinho è scatenato e al 60' fa tutto da solo per il nuovo vantaggio. Poi nel finale spazio per Totti, inizialmente in panchina, che fissa il risultato dal dischetto.

LA PARTITA

Gervinho fa ancora male alla Juventus. In un modo o nell'altro l'uomo decisivo per la Roma è sempre il fedelissimo di Rudi Garcia. Oggi l'attaccante ivoriano, dopo il gol in Coppa Italia, ha addiritttura raddoppiato: prima un assist splendido per Ljajic con un'accelerata delle sue; poi ha fatto tutto da solo quando si è aggiustato la palla e ha fatto partire un tiro angolato che Rafael ha solo potuto raccogliere in fondo alla rete. La Roma è così a -6 dalla vetta della classifica e dà un segnale forte al campionato: i giallorossi sono ancora vivi.

Per i primi 45 minuti non è stata una Roma scintillante, ma il Verona è stato tradito nel primo minuto di recupero. Rudi Garcia ha tenuto a riposo Pjanic (nessun caso di mercato) e Totti per Nainggolan e Ljajic e logicamente la qualità è venuta a meno. La manovra ne ha risentito e non si è vista quella fluidità di gioco tipica di questa stagione. Merito certamente anche dell'ottima organizzazione di gioco degli avversari. Gli uomini di Mandorlini sono stati bravi a chiudere tutti gli spazi e a limitare l'azione offensiva degli ospiti per gran parte del primo tempo, ma poi Gervinho ha spaccato in due il match. Un gol che però non ha spento il Verona e ha regalato una partita molto più avvincente nella ripresa.

I gialloblù, infatti, sono partiti a spron battuto e subito hanno trovato il pareggio con un tiro dalla distanza di Hallfredsson dopo una bella giocata di Iturbe. Una rete tanto bella quanto inaspettata che ha riaperto un match che molto pensavano già chiuso. Il pareggio ha dato la scossa e la Roma ha reagito. Pjanic non ha fatto neanche in tempo a entrare che Gervinho ha riportato i giallorossi avanti. Trovato il nuovo vantaggio Garci ha inserito anche Totti per amministrare il risultato e il capitano ha chiuso i conti trasformando il rigore concesso generosamente da Mazzoleni per fallo di Marques su Torosidis.



LE PAGELLE

Gervinho 7,5 - Sesto gol in stagione, una grande prestazione per chiudere una settimana importante. L'ivoriano era l'uomo di fiducia di Rudi Garcia, ora è l'attaccante in cui i tifosi ripongono la loro fiducia.

Nainggolan 5,5 - Non è ancora entrato negli schemi giallorossi. Lui ci mette la corsa, ma non ha le qualità di Pjanic per impostare. Soffre e fa fatica, salterà il prossimo match con il Parma per squalifica.

Toni 5,5 - Gioca sempre di sponda, ma i compagni non lo supportano a dovere. Non è mai pericoloso perché non gli capita nessuna palla gol.

Ljajic 6,5 - Si fa trovare pronto al momento giusto. Una gara difficile per lui che risolve con il gol. Può fare ancora meglio.



IL TABELLINO

VERONA-ROMA 1-3

Verona (4-3-3): Rafael 5,5; Cacciatore 5,5, Marques 5, Maietta 6 (39' Donadel 5,5), Gonzalez 5,5; Romulo 6, Donati 5,5(38' st Longo sv), Hallfredsson 6; Iturbe 6, Ton 5,5i, Gomez 5,5 (23' st Martinho 5,5). A disp.: Nicolas, Borra, Cirigliano, Martinho, Sala, Donsah, Jankovic, Cacia. All.: Mandorlini 6.

Roma (4-3-3): De Sanctis 6,5; Maicon 6, Benatia 6, Castan 6, Torosidis 6; Nainggolan 5,5 (15' st Pjanic 6), De Rossi 6, Strootman 6; Gervinho 7,5, Destro 5,5 (31' st Totti 6,5), Ljajic 6 (19' st Florenzi 6). A disp.: Skorupski, Lobont, Jedvaj, Dodò, Taddei, Marquinho, Mazzitelli, Romagnoli, Ricci. All.: Garcia 6,5

Arbitro: Mazzoleni

Marcatori: 45'+1 Ljajic (R), 4' st Hallfredsson (V), 15' st Gervinho (R), 38' st Totti (R)

Ammoniti: Romulo,Hallfredsson, Marques (V), Nainggolan, Destro (R)

Espulsi: -