La Roma ad Astori: "Senza espulsioni guadagni di più"

17:55 - Per gli attaccanti è facile: basta promettere un bonus per ogni gol. Ma se il contratto riguarda un difensore, che deve evitare che i gol si subiscano, come si fa? La Roma ha avuto una bella intuizione per convincere Astori a firmare. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il contratto prevede un bonus da 1 mln e 650 mila euro se Astori non sarà mai espulso e se non supererà una certa soglia di "gialli". La Roma sembra ispirata in questa estate.

In realtà non si tratta di una vera innovazione. All'estero questa clausola è molto comune quando si fanno dei contratti con dei difensori. A dimostrazione di come questa Roma sia sempre più internazionale. Segno di una mentalità che sta cambiando. L'ex cagliaritano è così stimolato a far bene in maglia giallorossa e a migliorare ulteriormente il suo rendimento. Probabilmente 1 milione e 650 mila euro in aggiunta all'ingaggio di base dovrebbero bastare.