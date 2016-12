La protesta degli ultras: le partite a rischio 

13:00 - I colori non contano più, ora gli ultras si uniscono per protestare. Tutti insieme contro le possibili nuove leggi speciali, molto rigide. Domenica l'ora della verità con il problema ordine pubblico e diverse partite a rischio. Si parte con Atalanta-Milan delle 12:30 con il precedente del 2007 quando gli ultras nerazzurri fermarono il match per la morte di Gabriele Sandri e ora sono pronti a rifarlo per protestare contro il daspo di 5 anni a Genny 'a carogna. Anche la Curva Sud rossonera si è schierata contro lo Stato con un comunicato ufficiale che preoccupa: "Diffida a vita? Tutti in piazza".

Poi si passa a Roma-Juve, il big match della 37.esima giornata, e cambia anche il motivo. La partita dell'Olimpico, inizialmente programma per le 20:45, si giocherà alle 17:45 per problemi d'ordine pubblico. La decisione è stata presa dal prefetto di Roma, Pecoraro, per evitare un possibile incrocio con i tifosi del Napoli di passaggio nel Capitale per raggiungere Genova dove la squadra di Benitez affronterà alle 15 la Sampdoria, partita comunque a rischio per il gemellaggio degli azzurri con i genoani.