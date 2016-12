La prima conferenza ufficiale di Inzaghi sarà proiettata su maxischermi

15:21 - Barbara Berlusconi vuole far diventare Casa Milan la chiesa al centro del villaggio. Dopo la decisione di ospitare il ritiro fissato il 10 luglio, dove verrà anche presentato ufficialmente il nuovo tecnico rossonero (alle 18,30), la scelta di non riservare le parole di Inzaghi esclusivamente agli addetti ai lavori, bensì la volontà di rendere partecipi i tifosi milanisti grazie a maxischermi affissi fuori alla nuovo struttura.

Il programma pre-raduno prevede che i giocatori rossoneri, esclusi coloro che stanno disputando il Mondiale in Brasile, si ritroveranno a Milanello il giorno prima: il 9. Quasi a voler rievocare quel numero indossato proprio dal nuovo allenatore Inzaghi dall'estate 2001 al 2012. Nel centro sportivo i calciatori sosterranno i test per Milan Lab e resteranno per la notte, prima di ripartire tutti, il giorno successivo, per Casa Milan per l'inizio ufficiale della nuova stagione rossonera.

Doppia novità per i rossoneri, abituati a incontrarsi a fine vacanze nello storico centro di Milanello. Magari Inzaghi non sarà l'unica persona a dover essere presentata.